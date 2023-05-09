Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI



AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506,80 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 oranında artırılırken, nominal olarak da 46 katına çıktı.