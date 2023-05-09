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Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başladı. AK Parti döneminde asgari ücret 46 kat, son 2 yılda ise yüzde 200 arttı. Hazirandaki ara zamla minimum 10 bin TL'ye çıkılması beklenirken, memur ve emeklilere de refah payıyla birlikte yüzde 30-35 zam olacak.