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Haberler Galeri Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başladı. AK Parti döneminde asgari ücret 46 kat, son 2 yılda ise yüzde 200 arttı. Hazirandaki ara zamla minimum 10 bin TL'ye çıkılması beklenirken, memur ve emeklilere de refah payıyla birlikte yüzde 30-35 zam olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.05.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 06:58
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Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yüzde 264,3 artarken temmuzda yapılacak ara zamla beraber net asgari ücretin 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

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Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506,80 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 oranında artırılırken, nominal olarak da 46 katına çıktı.

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Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

Böylece, 2022 yılına göre net asgari ücretin artış oranı yüzde 100, 2021 Aralık ayına göre de yüzde 200 oldu. Dolar bazında ise yüzde 54.60 artış yaşanırken, döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret dolar bazında 457 dolar olarak belirlendi. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir, damga vergisi dışında bırakıldı.

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Asgari ücretli, memur, emeklinin yüzü gülecek! Temmuzda milyonların geliri artacak | Asgari ücret ne kadar olacak?

ARA ZAM KESİNLEŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziranda toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor.