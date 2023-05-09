HaberlerGaleri700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...
700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...
Kamu işçilerinin maaş zammı için toplu iş sözleşmelerinde sona gelindi. Ocak ve Mart ayında maaşlara yansıyacak zam oranı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine zam oranını kendi açıklayacağını bildirdi. İşçiler oluşan zam farkını ise toplu olarak alacak. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Peki, 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika açıklamalar...