700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...

KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFLERİ NE OLDU?

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş birlikte hareket ederken taban maaş olarak brüt 15 bin lira, ilk altı ay için yüzde 45 zam ve sonraki altı aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı istemişti. İşçi tarafı ayrıca yüzde 15'lik bir refah payı da talep etmişti.