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Haberler Galeri 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...

700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...

Kamu işçilerinin maaş zammı için toplu iş sözleşmelerinde sona gelindi. Ocak ve Mart ayında maaşlara yansıyacak zam oranı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine zam oranını kendi açıklayacağını bildirdi. İşçiler oluşan zam farkını ise toplu olarak alacak. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Peki, 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:15
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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri...

Kamu İşçisinin zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Toplu İş Sözleşmesi için gelecek açıklama birçok kalemde maaşları etkileyecek. Kamu işçisi zam oranı hem emeklileri, hem memurları hem de işçileri ilgilendiriyor. Bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmelerinden çıkacak rakam Mart ve Ocak ayında maaşlara yansıyacak. İşte, yeni zam oranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri...

KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFLERİ NE OLDU?

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş birlikte hareket ederken taban maaş olarak brüt 15 bin lira, ilk altı ay için yüzde 45 zam ve sonraki altı aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı istemişti. İşçi tarafı ayrıca yüzde 15'lik bir refah payı da talep etmişti.

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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri...

Yapılan ilk görüşmede kamu tarafından yüzde 30 zam ve 11 bin lira taban ücret masaya gelmişti. Daha sonra kamu bu rakamları değiştirmiş ve taban ücreti 12 bin liraya zam oranını da yüzde 40'a çekmişti.

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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri...

Kulislere göre bu rakamın 13 bin liraya kadar çıktığı bilgisi de bulunuyor. Şimdi bu iki teklif arasında bir anlaşma yapılması bekleniyor. Ancak ortaya çıkacak oranlar hemen hemen bütün kesimleri ilgilendirecek.

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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri...

Çünkü yapılacak zam oranları Temmuz ve Ağustos ayındaki artışları yakından ilgilendirecek. Şimdi kimler bu oranları bekliyor sırayla bakalım.