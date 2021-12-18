Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 50.54 zam ile net 4.250 TL olan asgari ücrette bazı değişiklikler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili detayları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vergi kesintisi, AGİ uygulaması gibi bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili tüm detaylara ahabert.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...