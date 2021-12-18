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Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 50.54 zam ile net 4.250 TL olan asgari ücrette bazı değişiklikler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili detayları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vergi kesintisi, AGİ uygulaması gibi bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili tüm detaylara ahabert.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:47
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Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret zammı ile neler değişti? 2022'de geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücretten vergi kesintisinin kalkmasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Asgari ücretten AGİ'nin kalkıp kalkmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Sabah'ın haberine göre, asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması tüm bordrolu çalışanların yüzünü güldürdü. Gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi avantajı sağlayacak.

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Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı için de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek. Milyonları ilgilendiren önemli başlıklar şöyle:

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Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan için gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak.

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Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?

Bunun üzerindeki tutar için vergi iadesi olup olmayacağı konusunun tebliğle açıklığa kavuşması bekleniyor. Buradaki iadenin asgari ücret üzerindeki matrahtan hesaplanması da seçenekler arasında. Düzenleme kurumsal bir ayrım olmadan ücretli tüm kesimleri etkileyecek.