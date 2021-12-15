Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar? 6 milyona yakın çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammında son gelişmeler araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu hem işçilerin geçim durumunu hem de işveren maliyetlerini dikkate alarak bir rakam belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni ücretin duyurulması bekleniyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç lira? İşte 2022 asgari ücret hakkında merak edilenler...