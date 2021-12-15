15 Aralık 2021, Çarşamba
Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler
Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 6 milyon çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret için son viraja girildi. Aralık ayında başlayan görüşmeler neticesinde 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranına çevrildi. Peki, asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? İşte asgari ücret zammı son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 18:58
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