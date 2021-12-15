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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 6 milyon çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret için son viraja girildi. Aralık ayında başlayan görüşmeler neticesinde 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranına çevrildi. Peki, asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? İşte asgari ücret zammı son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 18:58
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Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar? 6 milyona yakın çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammında son gelişmeler araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu hem işçilerin geçim durumunu hem de işveren maliyetlerini dikkate alarak bir rakam belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni ücretin duyurulması bekleniyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç lira? İşte 2022 asgari ücret hakkında merak edilenler...

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Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Resmi olarak açıklanacağı tarih henüz duyurulmasa da, kulislerde dolaşan bilgiye göre, yeni asgari ücretin bu akşam ya da yarın gün içerisinde açıklanacağı düşünülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak.

Kulislerden edinilen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

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Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Asgari ücret zammı son gelişmeler

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Net maaşın bulunabilmesi için brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülür. Böylelikle işçilerin eline geçen net maaş hesaplanır.