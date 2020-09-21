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Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret zammı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için komisyonun hangi tarihte görüşeceği merak ediliyor. 2020 yılında geçen yıla göre net asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapılmıştı. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman? Net brüt asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:17
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