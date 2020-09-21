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Haberler Galeri Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret zammı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için komisyonun hangi tarihte görüşeceği merak ediliyor. 2020 yılında geçen yıla göre net asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapılmıştı. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman? Net brüt asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:17
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Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için hangi tarihte görüşme yapacağı merak ediliyor. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

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Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL