Asgari ücrete zam görüşmeleri başlıyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için hangi tarihte görüşme yapacağı merak ediliyor. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? 2021 asgari ücret zammı ne kadar? Net brüt asgari ücret ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...