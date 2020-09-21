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Haberler Galeri 2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan vergi artışı sonrasında tütün ürünlerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bazı sigara markalarına gelen zam sonrası, diğer ürünlerin fiyat listesi sorgulanan konular arasında yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Güncel sigara fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:43
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2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatlarına zam olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında gündeme gelen sigara fiyatlarına zam geleceği iddiası sonrasında, Eylül ayı ortalarında zam konusu merak ediliyor. Vergi artışı sonrasında zam iddialarını ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi.

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2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

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2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

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2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL