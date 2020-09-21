HaberlerGaleri2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....
2020 Sigara zamlı güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....
Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan vergi artışı sonrasında tütün ürünlerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bazı sigara markalarına gelen zam sonrası, diğer ürünlerin fiyat listesi sorgulanan konular arasında yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Güncel sigara fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....
Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:37Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:43