Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

Son dakika... Konut kredisinde faiz oranları değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası kullandırılmıştı. Kamu bankaları tarafından bu kampanyalar geçtiğimiz günlerde kaldırılmmıştı. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Peki, TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yeni oranlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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