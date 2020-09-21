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Haberler Galeri Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

Son dakika... Konut kredisinde faiz oranları değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası kullandırılmıştı. Kamu bankaları tarafından bu kampanyalar geçtiğimiz günlerde kaldırılmmıştı. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Peki, TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yeni oranlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:55
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Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

Son dakika... Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından kullandırılan tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdi. Ev almak için kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, güncel faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların güncel faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, eylül ayı konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka konut kredisi yeni faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

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Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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Son dakika: Konut kredisinde oranlar değişti! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira