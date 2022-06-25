25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

Asgari ücret trafiği hızlandı. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor. İşte asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.06.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 12:41
  • 1
  • 13
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

  • 3
  • 13
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.

  • 4
  • 13
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.

  • 5
  • 13
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında

KOMİSYONUN TOPLANTISI GEREKİYOR

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.