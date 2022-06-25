25 Haziran 2022, Cumartesi
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammında yeni gelişme: Gözler kritik kabine toplantısında
Asgari ücret trafiği hızlandı. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor. İşte asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 25.06.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 12:41
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