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Haberler Galeri İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR bünyesinde 81 ilde en az ilkokul mezunu toplam 1.641 büro memuru/işçisi alınacak. İş arayanlar için fırsat kapısı olan İŞKUR birçok özel ve kamu iş ilanını vatandaşlarla bir araya getiriyor. En çok iş aranan mesleklerden biri olan büro memuru için iş ilanları sıralandı. İşte başvuru şartları ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:19
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İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR bünyesinde 81 ilde en az ilkokul mezunu toplam 1.641 büro memuru/işçisi alınacak. İş arayanlar için fırsat kapısı olan İŞKUR birçok özel ve kamu iş ilanını vatandaşlarla bir araya getiriyor. En çok iş aranan mesleklerden biri olan büro memuru için iş ilanları sıralandı. İşte başvuru şartları ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR BÜRO MEMURU/İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Büro memuru/işçisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR BÜRO MEMUR/ İŞÇİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,

*Sağlık problemi bulunmamak,

*Takım çalışmasına yatkın,

*Kişisel temizliğine önem veren,

*Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,

*18 - 40 yaş aralığında.