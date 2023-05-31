İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR bünyesinde 81 ilde en az ilkokul mezunu toplam 1.641 büro memuru/işçisi alınacak. İş arayanlar için fırsat kapısı olan İŞKUR birçok özel ve kamu iş ilanını vatandaşlarla bir araya getiriyor. En çok iş aranan mesleklerden biri olan büro memuru için iş ilanları sıralandı. İşte başvuru şartları ve detayları...