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Haberler Galeri 31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI

31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI

Altında alım ve satım fiyatlarının yukarı yönlü seyri gündemdeki yerini aldı. Altın almayı düşünenler ya da altın biriktirenler bu durumun ne kadar devam edeceğini merak ediyorlar. Özellikle düğün yapacakları ve yatırımcıyı yakından ilgilendiren altın fiyatlarında Kapalıçarşı rakamları da öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:23
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31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? SON DAKİKA! Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yukarı yönde bir seyir devam ederken yatırımcı ve vatandaş gözlerini uzmanlara çevirdi. Piyasaların hareketliliğinin ne kadar süreceği ve ne yönde ilerleyeceğine ilişkin Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarına anlattı. Peki Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 31 Mayıs gram altın ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? SON DAKİKA! Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz günlerde 1.400 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, ons altında görülen düşüş sonrası 1.358 liraya kadar geriledi.

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31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? SON DAKİKA! Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI

Ons altın ise son iki ayın en düşük seviyesi 1.940 dolara kadar geriledi. Ons altın Mayıs ayının başında 2 bin 50 dolar seviyesine yükselmişti.

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31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? SON DAKİKA! Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2 bin 260, yarım altın 4 bin 521, tam altın 9 bin 28 liradan satılıyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 1.358 liradan işlem görüyor.

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31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? SON DAKİKA! Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piayasaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni dönemde piyasalardaki seyri değerlendiren Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.