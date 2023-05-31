31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yukarı yönde bir seyir devam ederken yatırımcı ve vatandaş gözlerini uzmanlara çevirdi. Piyasaların hareketliliğinin ne kadar süreceği ve ne yönde ilerleyeceğine ilişkin Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarına anlattı. Peki Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 31 Mayıs gram altın ne kadar?