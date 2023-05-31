31 Mayıs 2023, Çarşamba
31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI
Altında alım ve satım fiyatlarının yukarı yönlü seyri gündemdeki yerini aldı. Altın almayı düşünenler ya da altın biriktirenler bu durumun ne kadar devam edeceğini merak ediyorlar. Özellikle düğün yapacakları ve yatırımcıyı yakından ilgilendiren altın fiyatlarında Kapalıçarşı rakamları da öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:23
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