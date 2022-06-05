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Haberler Galeri Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-bekar ve çalışan...

Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-bekar ve çalışan...

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir çok kalemde maaşlarda yaşanacak artış merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan karar sonrasında gözler asgari ücret için konuşulan zamma çevrildi. Başkan Erdoğan tarafından konu hakkında açıklamalar gelmişti. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Açıklamalar sonrasında, "Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte asgari ücret hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 19:18
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Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-beka ve çalışan...

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Asgari ücretli kendi maaşlarında ara zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? İşte merak edilen hesaplama detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-beka ve çalışan...

YÜZDEYE GÖRE MAAŞ HESABI!

Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!

%30 zam gelirse 5.528 TL olacak!

%35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek!

%40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek!

%45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek!

%50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek!

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Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-beka ve çalışan...

Yılbaşında yapılan rekor zammın ardından temmuz zammı alacağı düşünülen asgari ücret zammı için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar konuyla ilgili belirleyici rol oynuyor.

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Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-beka ve çalışan...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 TEMMUZ

Yılbaşında rekor zamla duyurulan asgari ücret vergilerin kaldırılmasıyla birlikte yüzde 50 oranında zam alarak net 4 bin 253 TL'ye ulaştı.

Açıklanan enflasyon oranları ardından yeniden gündeme gelen zam konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere belirleyici olacak birçok isme soruldu. Yapılan açıklamalar asgari ücret ek zam için yeşil ışık yakıyor!

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Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-beka ve çalışan...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.