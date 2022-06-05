Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-bekar ve çalışan...

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Asgari ücretli kendi maaşlarında ara zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? İşte merak edilen hesaplama detayları...