05 Haziran 2022, Pazar
Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-bekar ve çalışan...
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bir çok kalemde maaşlarda yaşanacak artış merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan karar sonrasında gözler asgari ücret için konuşulan zamma çevrildi. Başkan Erdoğan tarafından konu hakkında açıklamalar gelmişti. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Açıklamalar sonrasında, "Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte asgari ücret hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.06.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 19:18
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