200.000, 300.000, 400.000 TL... Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi! Geri ödeme tablosu netleşti...

3- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmekte.

4- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.