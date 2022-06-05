200.000, 300.000, 400.000 TL... Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi! Geri ödeme tablosu netleşti...
Konut kredisi için başvuru şartları merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile ev almak isteyenlere müjdli haberi duyurmuştu. 3 ayrı paket olarak duyurulan konut kredisi için detaylar belli oldu. Özellikle ev almak isteyenler 0, 89 ve 0,99 faizli konut kredisinden yararlanmak istiyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 0.89 0.99 faizli konut kredisinden en fazla kaç TL çekebilirler? İşte merak edilen hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 05.06.2022
21:30 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
21:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan konut fırsatı için detaylar belli oldu. Diğer yandan konut kredilerinin hesaplamalarına yönelik detaylar merak ediliyor. Ev almak isteyenler bankalar tarafından sunulan kredilerin detaylarını sorguluyor. Yüzde 0.89 ve yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, düşük faizli konut kredisi hakkında detaylar...
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İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI
'İlk evim konut finansmanı' paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre;
1- İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.
2- Kredi desteği kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek.
3- Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmekte.
4- Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
5- Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
6- 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacak.
7- Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.
8- Vatandaşlar bu paketten yalnıza bir kez yararlanabilecek.