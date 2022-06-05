05 Haziran 2022, Pazar
3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...
3600 ek gösterge zammı için son aşamaya gelindi. Asgari ücret zammının ardından gündemde yer alan diğer önemli konu 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Memur emekli maaşı ve ikramiyesini yüzde 20'nin üzerinde artıracak ek gösterge çalışması için tüm gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Taslak metin hakkında detaylar belli oluyor. Kimin ek göstergesi ne kadar artacak? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar, kaç TL artacak? Tablo ile emekli maaş ve ikramiyesi...
Giriş Tarihi: 05.06.2022 18:29
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