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Haberler Galeri 3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

3600 ek gösterge zammı için son aşamaya gelindi. Asgari ücret zammının ardından gündemde yer alan diğer önemli konu 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Memur emekli maaşı ve ikramiyesini yüzde 20'nin üzerinde artıracak ek gösterge çalışması için tüm gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Taslak metin hakkında detaylar belli oluyor. Kimin ek göstergesi ne kadar artacak? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar, kaç TL artacak? Tablo ile emekli maaş ve ikramiyesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2022 18:29
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3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

3600 ek gösterge düzenlemesi için detaylar belli oluyor. Taslak ve metinlerde son karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Ek gösterge düzenlemesinin memur emeklisi dahil bütün memurları kapsanacağı açıklandı. Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi için büyük önem arz eden 3600 ek gösterge düzenlemesi için Memur-Sen ve hükümet arasında birçok toplantı yapıldı. Kabine Toplantısı sonrasında düzenlemenin detayları netleşmiş olacak. Emekli memur maaş ve ikramiyelerinin artması hakkında detaylar belli olacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Maaşlar nasıl değişecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.

Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.

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3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.

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3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

UNVANLAR ELE ALINDI

Taslaklar hazırlanırken kamudaki tüm unvanlar tek tek ele alınarak, bütüncül bir anlayışla hiyerarşi, görev ve sorumluluk, kıdem gibi kriterlere göre ek göstergeler belirlendi.

Yine kamudaki yönetici kadrolarının da ek göstergelerinde artışlar kaydedildi. İlk başta gündeme gelen dört meslek grubunun dışında genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Böylece 3600 ek gösterge üzerinde olanlar için de artış yapılmış olacak.

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3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK

Ek gösterge artışıyla birlikte mevcut maaşlarda az da olsa yükselme yaşanacak ancak asıl etki emekli maaşları ve ikramiyelere olacak. 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.