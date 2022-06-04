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Haberler Galeri 5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü açıklanan mayıs enflasyon oranının ardından 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Kesin zam oranı için geriye son bir veri kalırken, son rakamlara göre maaş zammının ne kadar olacağına yönelik sorular netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 10:46
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5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

Temmuz zammı netleşmeye başladı. Emekli ve memurların yanı sıra birçok kesimin aylıklarında etkili olacak 2022 Temmuz zammı için son bir veri kaldı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile 2022'nin ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek. Böylelikle memur ve emeklilere yapılaca zam oranı da netlik kazanacak. Son verilere göre ise yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

YÜZDE 35 ZAM KESİNLEŞTİ

2022'nin ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte memur ve emeklilere en az yüzde 35 zam kesinleşti. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 Temmuz zammının yüzde 40'a gelmesi bekleniyor.

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5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

REFAH PAYI

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

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5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.

Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının yüzde 38-40 olması öngörülüyor.

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5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 35.64 zam alacak.

Buna göre 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 465 liraya çıkacak.