5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü açıklanan mayıs enflasyon oranının ardından 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Kesin zam oranı için geriye son bir veri kalırken, son rakamlara göre maaş zammının ne kadar olacağına yönelik sorular netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2022 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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