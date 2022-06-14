%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

Memur ve emekli 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Kesin zam oranı için son 1 veri kalırken, temmuz ayının yaklaşmasıyla zam oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. Enlasyon zammının yanı sıra Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme beklentisi de sürüyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum nedir? İşte ayrıntılar...