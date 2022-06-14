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Haberler Galeri %39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

Memur ve emekli 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Kesin zam oranı için son 1 veri kalırken, temmuz ayının yaklaşmasıyla zam oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. Enlasyon zammının yanı sıra Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme beklentisi de sürüyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum nedir? İşte ayrıntılar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 14.06.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 11:12
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%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

%39.67 zam kesinleşti! Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği temmuz zammının belirlenmesine günler kaldı. SSK, Bağ-Kur ve 4C'li vatandaşlar, ilk altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından yeni aylıklarını öğrenecek. 2022 Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam beklentileri de sürüyor.

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%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

EK ZAM OLACAK MI?

Ocak'ta memur ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2022 Temmuz'da da yapılması bekleniyor.

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%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emeklilere yönelik her yıl verilen bayram ikramiyesinde artış beklentisi sürüyor. 1.100 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyesine Ramazan Bayramı öncesinde artış yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak, son günlerde emeklilerin bayram ikramiyesinde de tutarın değişip değişmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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%39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...

%39.67 ZAM KESİNLEŞTİ!

Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 39.67. Bu tahmine göre 2.5 puanlık ek zam yapılması halinde Temmuz zammı yüzde 41.67'ye ulaşabilecek.