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Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

Emekli olduktan sonra çalışan bireylerin ikinci bir kıdem tazminatı hakkı kazanıp kazanamayacağı, belirli şartlara bağlıdır. Ancak bu hakka sahip olanlar önemli avantajlar elde edebilirler. Türkiye'deki emeklilik sistemi ve çalışma hayatı dinamikleri emeklilerin çalışma hayatına devam etmelerini mümkün kılmakta. İşte emekli olduktan sonra ikinci bir tazminat almanın şartları ve ayrıntıları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:34
Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

Türkiye'deki emeklilik sistemi, çalışan emekli bireylere maddi anlamda önemli fırsatlar sunuyor. Ancak, bu hakkı kazanmak için dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var. Eğer doğru adımlar atılırsa, emekli çalışanlar hem maaşlarını hem de kıdem tazminatlarını iki kez alabilir. Peki emekli olduktan sonra ikinci bir kıdem tazminatı almak mümkün mü? Hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor?

Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

Kıdem Tazminatının Şartları

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, emekli olduktan sonra ikinci bir kıdem tazminatının ödenmesi için, önceki iş yerinden emekli olarak ayrılmak ve sonrasında yeni bir iş yerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Bu süreç, emekli çalışanın hak ettiği tazminatları almak adına oldukça kritik bir yol haritası oluşturuyor. Eğer bir çalışan, önceki iş yerinden kendi isteğiyle ayrılıp emekli olduktan sonra başka bir iş yerine girdiyse ve burada da bir yılını doldurursa, işten kendi isteği ve kusuru dışında ayrıldığı takdirde ikinci bir kıdem tazminatı alması mümkün.

Ancak emekli çalışanın istifa etmesi durumunda ikinci bir kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Emekli çalışanın dikkat etmesi gereken bir diğer konu tazminatını aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam ederse kıdemi sıfırlanır ve yeni bir yıllık çalışma süresi başlar.

Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

İstifaya Dikkat: Tazminat Hakkı Kaybolabilir

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatını almak isteyen bir çalışan istifa ettiği takdirde tazminat hakkını kaybeder. Bu durumda emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden bir kişi herhangi bir sebeple istifa ederse ikinci bir kıdem tazminatı alma hakkı ortadan kalkar. Yine de işten çıkma durumu kanun kapsamında haklı bir sebeple olursa, tazminat alınabilir.

Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

Emeklilik ve Çalışma Durumunda Maaş Kesintileri

Emekli olduktan sonra yeni bir işte çalışanlar, emekli maaşlarını almaya devam edebilirler. SSK'lı olarak çalışan emekliler, hem emekli maaşlarını hem de çalıştıkları iş yerinden aldıkları maaşı iki ayrı kaynaktan alabilirler. Ancak, bazı durumlar emekli maaşını etkileyebilir. Malulen emekli olanlar, başka bir işte çalışmaya başlarsa emekli maaşlarını kaybederler. Aynı şekilde kamu kurumlarında çalışan emeklilerin maaşları bazı istisnalar dışında kesilir. Engelli emekliler ise vergi indirimi ile erken emekli olmuşlarsa, çalışmaya başladıklarında maaşları kesilmez, sadece oranı düşebilir.

Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

EYT Yasası Sonrası Durum: Çalışan Emeklilerin Hakları

EYT yasasının ardından emekli olanlar, eski iş yerlerinde çalışmaya devam ederken kıdem tazminatını almadılar. Bu noktada, EYT kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler, ayrıldıkları zaman son brüt maaşları üzerinden kıdem tazminatlarını alacaklar. Bu, EYT'li emekliler için önemli bir düzenleme.

Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

Çift Maaş İmkanı

Emekli olduktan sonra kendi işini kuran ya da ortak olanlar için de avantajlar mevcut. Bağ-Kur üzerinden çalışma devam ettiği sürece, emekli maaşı kesilmez ve aynı zamanda iş yerinden kazanç sağlanabilir. Böylece, çalışan emekli kişi çift maaş alarak geçimini sağlayabilir.