24 Kasım 2024, Pazar
Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…
Emekli olduktan sonra çalışan bireylerin ikinci bir kıdem tazminatı hakkı kazanıp kazanamayacağı, belirli şartlara bağlıdır. Ancak bu hakka sahip olanlar önemli avantajlar elde edebilirler. Türkiye'deki emeklilik sistemi ve çalışma hayatı dinamikleri emeklilerin çalışma hayatına devam etmelerini mümkün kılmakta. İşte emekli olduktan sonra ikinci bir tazminat almanın şartları ve ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:34