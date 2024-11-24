Emekliye ikinci maaş+tazminat müjdesi! Çalışan EYT’liler dikkat: 1 yıl kuralıyla…

Kıdem Tazminatının Şartları

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, emekli olduktan sonra ikinci bir kıdem tazminatının ödenmesi için, önceki iş yerinden emekli olarak ayrılmak ve sonrasında yeni bir iş yerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Bu süreç, emekli çalışanın hak ettiği tazminatları almak adına oldukça kritik bir yol haritası oluşturuyor. Eğer bir çalışan, önceki iş yerinden kendi isteğiyle ayrılıp emekli olduktan sonra başka bir iş yerine girdiyse ve burada da bir yılını doldurursa, işten kendi isteği ve kusuru dışında ayrıldığı takdirde ikinci bir kıdem tazminatı alması mümkün.

Ancak emekli çalışanın istifa etmesi durumunda ikinci bir kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Emekli çalışanın dikkat etmesi gereken bir diğer konu tazminatını aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam ederse kıdemi sıfırlanır ve yeni bir yıllık çalışma süresi başlar.