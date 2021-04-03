Asgari ücrete ek zam olacak mı? Temmuz ayında zam gelecek mi? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2021 yılnını yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde asgari ücret zammı konusunda araştırmalar başladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam ile birlikte asgari ücretli çalışanlara da zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...