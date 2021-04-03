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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücrete 483 TL ek zam müjdesi! 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete 483 TL ek zam müjdesi! 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar?
Milyonlarca çalışan asgari ücretli vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Bu sene geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlenmişti. Çalışanların merakla araştırdığı asgari ücret zammının yanı sıra 483 TL ek zam müjdesi geldi. Öte yandan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 17:06
Asgari ücrete ek zam olacak mı? Temmuz ayında zam gelecek mi? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2021 yılnını yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde asgari ücret zammı konusunda araştırmalar başladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam ile birlikte asgari ücretli çalışanlara da zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 486 TL ek zam yapılmış olacak.
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)
2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.
2021 AGİ NE KADAR?
Bekar: 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL