Milyonlarca emekliye müjde! Ek ödeme imkanı geliyor! SSK ve Bağkur'lu emekliye 414 TL...

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 3 KRİTİK REFORM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu Paketi'nin en önemli parçalarından birisini de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili olan bölüm oluşturdu. 23 Mart Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından uygulama takviminin açıklanacağı reformlardaki BES bölümü özellikle 18 yaş altı gençlerin sisteme dahil edilmesini öngörmesi açısından büyük önem taşıyor.