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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye müjde! Ek ödeme imkanı geliyor! SSK ve Bağkur'lu emekliye 414 TL... Milyonlarca emekliye müjde! Ek ödeme imkanı geliyor! SSK ve Bağkur'lu emekliye 414 TL...
2021 yılında birçok kazanç elde eden emeklilere ek ödeme müjdesi geldi. Emekliler yılın kalanında bayram ikramiyeleri, promosyon ve temmuz zammı alacak. Emekli maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği ise ek ödemelerde artış yaşanması için talepte bulunuyor. Eğer talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödemelerinde artış yaşanacak.
Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:47
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekliler gözlerinin temmuz zammına çevirirken, ek ödemelerde artış yaşanması gündeme geliyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Emeklilerin talepleri hayata geçerse ek ödemelerde artış yaşanacak. Türkiye Emekliler Derneği, ek ödemelerin artması yönünde taleplerini sürdürüyor. İşte, son dakika emekli gelişmeleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR?
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
414 TL'LİK ARTIŞ
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 3 KRİTİK REFORM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu Paketi'nin en önemli parçalarından birisini de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili olan bölüm oluşturdu. 23 Mart Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından uygulama takviminin açıklanacağı reformlardaki BES bölümü özellikle 18 yaş altı gençlerin sisteme dahil edilmesini öngörmesi açısından büyük önem taşıyor.