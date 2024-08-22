22 Ağustos 2024, Perşembe
Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?
Son yıllarda fahiş şekilde artan kiraların önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Yüzde 25 uygulaması bazı evlerin de rayiç bedelinin altında kalmasına neden oldu. Bu durumda olan ev sahipleri de çözümü hukuki yollarda aramaya başladı. Peki geçmiş dönemlere yönelik kira farkı alınabilir mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:19