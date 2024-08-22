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Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

Son yıllarda fahiş şekilde artan kiraların önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Yüzde 25 uygulaması bazı evlerin de rayiç bedelinin altında kalmasına neden oldu. Bu durumda olan ev sahipleri de çözümü hukuki yollarda aramaya başladı. Peki geçmiş dönemlere yönelik kira farkı alınabilir mi? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:19
Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

Son yıllarda kira artışlarıyla ilgili getirilen yüzde 25 zam sınırlaması, birçok ev sahibinin aldığı kira bedelinin rayiç bedelin altında kalmasına neden oldu.

Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

Bu durum, ev sahiplerini hukuki yollara başvurmaya yönlendirirken, kiracılar için de yeni bir endişe kaynağı oluşturdu. Peki, kiracılar geçmişe dönük kira farkı ödemek zorunda kalabilir mi? Uzmanların görüşleri ışığında bu sorunun yanıtını inceledik.

Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

KİRA TESPİT DAVALARI VE HUKUKİ SÜREÇ
Kira tespit davaları, kira bedelinin düşük kaldığı durumlarda ev sahipleri tarafından açılan davalardır. Bu davalar, özellikle kira sözleşmesinin beşinci yılından itibaren gündeme gelir.

Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

Gayrimenkul uzmanlarının belirttiğine göre, kira bedelinin piyasa koşullarına göre düşük kalması durumunda, ev sahibi, kira tespit davası açarak yeni kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir.

Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, davanın hangi dönem için açıldığıdır. Kira tespit davası, genellikle dava açıldıktan sonraki dönemi kapsar ve geriye dönük olarak kira farkı talep edilmez. Ancak, eğer ev sahibi kontrat yenileme süresi dolmadan önce dava açtıysa, bu durumda kira farkı talebi geçmiş dönemi de kapsayabilir.