Düşük kira ödeyenler dikkat! Geçmişe dönük fark alınabilir mi?

Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, davanın hangi dönem için açıldığıdır. Kira tespit davası, genellikle dava açıldıktan sonraki dönemi kapsar ve geriye dönük olarak kira farkı talep edilmez. Ancak, eğer ev sahibi kontrat yenileme süresi dolmadan önce dava açtıysa, bu durumda kira farkı talebi geçmiş dönemi de kapsayabilir.