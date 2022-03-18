Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2022 yılında geçerli olmak üzere yüzde 50 zam uygulanarak net asgari ücret 4.250 TL'ye çıkarıldı. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanırken, asgari ücret için benzer uygulamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu. AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi. İşte, Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...