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Haberler Galeri Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...

Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...

Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete son 50 yılın en yüksek zammı olarak yüzde 50 oranında zam uygulandı. Temmuz ayına kısa süre kala gündeme gelen asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna yanıt AK Parti'den geldi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 18:32
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Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz’da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti’den açıklama geldi...

Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2022 yılında geçerli olmak üzere yüzde 50 zam uygulanarak net asgari ücret 4.250 TL'ye çıkarıldı. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanırken, asgari ücret için benzer uygulamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu. AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi. İşte, Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...

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Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz’da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti’den açıklama geldi...

ASGARİ ÜCRETE 2. KEZ ZAM GELECEK Mİ? AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ...

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

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Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz’da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti’den açıklama geldi...

2022 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/ AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ% 14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

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Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz’da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti’den açıklama geldi...

İŞVERENE MALİYETİ (TL/ AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

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Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz’da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti’den açıklama geldi...

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL