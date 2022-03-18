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Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...
Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete son 50 yılın en yüksek zammı olarak yüzde 50 oranında zam uygulandı. Temmuz ayına kısa süre kala gündeme gelen asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna yanıt AK Parti'den geldi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...