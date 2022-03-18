18 Mart 2022, Cuma
📢 SGK'dan duyuru geldi! Önce başvuru yapan yararlanıyor! Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre hibe desteği konusunda detaylar belli oldu. Kadınların iş hayatına kazandırılması konusunda önemli projeler devreye alınıyor. Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kısa adıyla "Women-Up" Projesi hayata geçirildi. Başvurular hakkında detaylar belli olurken, illere belirli kontenjanlar tanındı. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 18.03.2022 19:35
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