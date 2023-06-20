Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

Komisyon çalışmalarında üstün gayret gösteren işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren temsilcisi TİSK ve kamu tarafı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) heyetlerine teşekkür eden Işıkhan, şöyle devam etti: "Bu süreçte TİSK Başkanımız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere özellikle son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirilen asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketindeki destekler bunlardan bir kaçıdır. Sosyal diyaloğa olan inancıyla işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Başkanımıza gösterdiği samimi yaklaşım, işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutum ve sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim."

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmalarının asgari ücret konusu olduğunu ifade eden Işıkhan, emekçiler başta olmak üzere tüm sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bu neticenin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.