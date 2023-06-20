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Haberler Galeri Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

Son dakika haberi | Asgari ücrette zam maratonu bitti. Son günlerde üst üstte yapılan zam görüşmelerinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. Saat 10.50 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrasında milyonlarca çalışana müjdeli haber açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz 2023'ten itibaren geçerli yeni asgari ücreti açıkladı. Başkan Erdoğan da yeni asgari ücretle ilgili bir paylaşım yaptı. Peki yeni asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrette zam pazarlığında hangi oran çıktı? Asgari ücret hesabı nasıl yapılacak? Asgari ücrette devlet desteği arttı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 13:16
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Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

ASGARİ ÜCRETTE ZAM BELLİ OLDU
Asgari ücret Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 TL, net ise 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrette zam oranı yüzde 34 oldu.

Asgari ücrette devlet desteği 500 TL'ye yükseltildi.

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Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

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Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamladığını söyledi.

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Asgari ücret zammı belli oldu! Milyonlara büyük müjde: Temmuzdan itibaren değişiyor | Asgari ücret ne kadar oldu, zam oranı ne?

Komisyon çalışmalarında üstün gayret gösteren işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren temsilcisi TİSK ve kamu tarafı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) heyetlerine teşekkür eden Işıkhan, şöyle devam etti: "Bu süreçte TİSK Başkanımız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere özellikle son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirilen asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketindeki destekler bunlardan bir kaçıdır. Sosyal diyaloğa olan inancıyla işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Başkanımıza gösterdiği samimi yaklaşım, işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutum ve sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim."

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmalarının asgari ücret konusu olduğunu ifade eden Işıkhan, emekçiler başta olmak üzere tüm sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bu neticenin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.