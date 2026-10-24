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Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişen 6 farklı senaryo gündeme geldi. Mali Müşavir Mustafa Genç, olası artış oranlarını hesaplayarak net asgari ücretin yüzde 30 zamda 36 bin 498 liraya, yüzde 35 zamda ise 37 bin 901 liraya ulaşabileceğini belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlaması beklenen görüşmeleri öncesinde, askerlik ve doğum borçlanması yapmayı planlayanlara da yıl sonu uyarısı geldi.

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 1

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yılın tamamlanmasına yaklaşık iki ay kala zam pazarlığında masaya gelecek oranlar ve konuşulan senaryolar netleşiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ 5 FARKLI SENARYO

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takviminden masadaki en güçlü rakamlara, borçlanma yapacaklar için kritik uyarılardan olası zam senaryolarına kadar tüm detayları A Haber muhabiri Erşan Karaca ve canlı yayın konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç aktardı.

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 2

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde asgari ücrete yapılacak artış oranı yer alıyor. Sürecin sadece çalışanları değil, çok geniş bir kesimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Mali Müşavir Mustafa Genç, "Milyonlarca işveren olsun, çalışan olsun, doğum yapmış ve borçlanma bekleyenler veya borçlanmayı düşünenler olsun, öğrenciler olsun pek çok asgari ücretle ilgili kişi bu artış oranını merakla bekliyor. Basında da gördüğümüz gibi oranlar üzerinde çok çeşitli senaryolar var. Birtakım veriler baz alınıyor; enflasyon oranlarıyla ilgili bağlantılar mutlaka ölçü olarak var." dedi.

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 3

Genç açıklamasının devamında, "Bunun yanında bütçeyle ilgili baz alınan, çalışanların vergi istisnası oranında bütçeden ayrılan pay yüzdeye vurulduğunda yüzde 33,70 gibi bir veri açıklandı. Genelde artış bugüne kadar bunun yüzde 5 gibi üzerinde seyretti. Ayrıca Orta Vadeli Program'da sene sonu enflasyon oranı yüzde 28 civarında belirlendi. Bunlar baz alındığında yüzde 20 artıştan başlayıp yüzde 35 civarına ya da 38 bin lira bandına uzanan rakamlar masada konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 4

ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 FARKLI SENARYO

Canlı yayında kurulan tahta üzerinde mevcut maaş tablosunu ve masadaki artış ihtimallerini tek tek hesaplayan Mali Müşavir Mustafa Genç, mevcut asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL, net ise 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğunu hatırlatarak zam senaryolarını şu verilerle paylaştı:

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 5

Zam senaryosu

Zam oranı

Olası net asgari ücret

1. senaryo

%20

33.690,60 TL

2. senaryo

%25

35.094,38 TL

3. senaryo

%28,4

36.048,94 TL

4. senaryo

%30

36.498,15 TL

5. senaryo

%33,7

37.536,94 TL

6. senaryo

%35

37.901,93 TL
Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 6

İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

Farklı parametrelerin değerlendirilmesi sonucunda öne çıkan tahminini dile getiren Mustafa Genç, "Benim tahminim, yapılan öngörülerle orantılı olarak artışın yüzde 30 ile yüzde 35 arası bir rakama oturacağı yönündedir" sözleriyle en güçlü beklentiyi işaret etti.

A Haber muhabiri Erşan Karaca da tablodaki verileri özetleyerek, "Yüzde 20 zam gelirse net maaş 33 bin 690 lira 60 kuruş ediyor, en yüksek ihtimalle yüzde 35 gibi bir zam görülürse rakam 37 bin 901 lira 93 kuruş seviyelerini görüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 7

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

Milyonların odaklandığı zam kararının resmi olarak nasıl belirleneceğini ve komisyonun çalışma sürecini anlatan Mustafa Genç, "Asgari ücrete karar verecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçilerden, işverenlerden ve hükümet temsilcilerinden teşekkül ediyor. Bu komisyon aralık ayı içerisinde 4 kez toplanıyor. Karar bir kerede açıklanmıyor, 4'üncü toplantıda genellikle ayın son haftasından bir hafta önce, yani 20'si ile 25'i arasında kamuoyuna ilan ediliyor. Belirlenen yeni asgari ücret ise 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmiş olacak" dedi.

Asgari ücrette geri sayım başladı! İlk ipuçları A Haber'de: İşte 5 ayrı zam senaryosu 8

BORÇLANMA YAPACAKLAR DİKKAT: ARALIK AYI KRİTİK!

Yapılacak artış oranının diğer mali yükümlülüklere de yansıyacağına dikkat çeken Mustafa Genç, emeklilik ve borçlanma planı yapan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bu artış pek çok kalemi etkiliyor. En fazla etkilenen kesim ise emeklilik planlaması yapan, askerlik ve doğum borçlanması düşünen çalışanlarımızdır. Yüzde 30 veya yüzde 35 artış olduğunu varsayarsak borçlanma maliyetleri de o oranda artacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız aralık ayı sonuna kadar planlamalarını güzelce yapsınlar. İster kurumlara, Sosyal Güvenlik Merkezi müdürlüklerine giderek ister bir uzman yardımıyla ne kadar borçlanma yapacaklarını hesaplatsınlar ve fazla ödeme yapmamış olsunlar" uyarısında bulundu.

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