05 Kasım 2023, Pazar
Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!
Kasım ayının ilk günlerinde, ailelere yönelik destek ödemelerine dair merak ve araştırmalar artış gösterdi. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre farklılık gösteriyor ve ailelerin ekonomik durumlarına destek sağlamayı amaçlıyor. Peki aile destek ödemesi kasım ayı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.11.2023 12:34
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