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Haberler Galeri Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

Kasım ayının ilk günlerinde, ailelere yönelik destek ödemelerine dair merak ve araştırmalar artış gösterdi. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre farklılık gösteriyor ve ailelerin ekonomik durumlarına destek sağlamayı amaçlıyor. Peki aile destek ödemesi kasım ayı ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 12:34
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Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

Geçtiğimiz aylarda Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini vermişti, bu durum özellikle ailelere yapılan ödemelerin devam edeceği anlamına geliyordu. Kasım ayı ile birlikte, Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki aile destek parası kasım ayı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

15'İNE KADAR HESAPLARA GEÇMESİ BEKLENİYOR!

Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. Aile Destek Programı kasım ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.