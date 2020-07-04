Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika... Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1.75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri maaşlarına yüzde 5.75 zam yansıyacak. Güncel memur ve emekli maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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