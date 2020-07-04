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Haberler Galeri Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika... Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1.75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri maaşlarına yüzde 5.75 zam yansıyacak. Güncel memur ve emekli maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 10:12
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Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika... Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyın oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyordu. Yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ünü aşan kısım kadar memurlara enflasyın farkı veriliyor. Buna göre, memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Peki, 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıkacak.

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Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

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Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Genel müdür (1/4): 13.891

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 7.301

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Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur (Lisans - 9/1): 4.509

Öğretmen (1/4): 5.634