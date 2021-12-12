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Haberler Galeri Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı tarihi 2021 yılının son günlerinde arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret açıklaması için geri sayım sürüyor. İlk 3 toplantıda sonuç alınamadı ve gözler 4. toplantıya çevrildi. Bu toplantıda, işçilerin gelecek yıl alacakları asgari ücret belli olacak. Türk-İş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücrette kırmızı çizginin 4 bin TL olduğunu duyurmuştu. Peki; asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Giriş Tarihi: 12.12.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 11:59
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Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantısı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret toplantısında sona gelindi. İlk 3 toplantıda; işçiler, işverenler ve hükümet temsilcileri ücrette anlaşamadı. 4. ve son toplantıda 2022 asgari ücretin belirleneceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

TÜRK-İŞ'TEN TARİH AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.

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Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti. 13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

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Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

Buna göre asgari ücrette son toplantının Pazartesi veya Salı günü yapılması bekleniyor.

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Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

''ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ''

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi: