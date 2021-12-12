Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı tarihi 2021 yılının son günlerinde arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret açıklaması için geri sayım sürüyor. İlk 3 toplantıda sonuç alınamadı ve gözler 4. toplantıya çevrildi. Bu toplantıda, işçilerin gelecek yıl alacakları asgari ücret belli olacak. Türk-İş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücrette kırmızı çizginin 4 bin TL olduğunu duyurmuştu. Peki; asgari ücret 4. toplantı ne zaman?