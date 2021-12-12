12 Aralık 2021, Pazar
14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?
12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu? 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı kaç lira? Altın fiyatlarında ABD verilerinin açıklanması sonrası yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD enflasyon verileriyle birlikte altın yeniden ivme kazandı. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde yer almıştı. Gram altın fiyatı 12 Aralık Pazar gününde 795 liradan satılırken, çeyrek altın 1.295 lira seviyelerine çıktı. İşte; geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altında son durum!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:16
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