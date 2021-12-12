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Haberler Galeri 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu? 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı kaç lira? Altın fiyatlarında ABD verilerinin açıklanması sonrası yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD enflasyon verileriyle birlikte altın yeniden ivme kazandı. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde yer almıştı. Gram altın fiyatı 12 Aralık Pazar gününde 795 liradan satılırken, çeyrek altın 1.295 lira seviyelerine çıktı. İşte; geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altında son durum!

Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:16
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14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın fiyatları 12 Aralık günü araştırılan konuların başında geliyor. Gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı ve gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası altının yukarı yönlü hareketi hız kazandı. İşte, hafta sonunda yurt içi piyasalar açılmadan önce 12 Aralık altın fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Saat 09:15 itibariyle altın fiyatları şu şekilde oldu:

GRAM ALTIN FİYATI

796,43

798,99

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14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

795,73

795,87

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14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.782,50

1.783,18

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14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.273,17

1.301,25