Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

Ocak ayına sayılı günler kala milyonlar asgari ücret zammını beklemeye başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağı kadar, yapılacak zam sonrası nelerin değişeceği de merak konusu oldu. Yeni asgari ücret için son toplantı bu hafta yapılacak. Milyonların gözü yeni ücrette...Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Peki asgari ücret artışıyla neler değişecek?