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Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

Ocak ayına sayılı günler kala milyonlar asgari ücret zammını beklemeye başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağı kadar, yapılacak zam sonrası nelerin değişeceği de merak konusu oldu. Yeni asgari ücret için son toplantı bu hafta yapılacak. Milyonların gözü yeni ücrette...Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Peki asgari ücret artışıyla neler değişecek?

Giriş Tarihi: 24.12.2019 05:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:59
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Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

Ocak ayına sayılı günler kala milyonlar asgari ücret zammını beklemeye başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağı kadar, yapılacak zam sonrası nelerin değişeceği de merak konusu oldu. Yeni asgari ücret için son toplantı bu hafta yapılacak. Milyonların gözü yeni ücrette...Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Peki asgari ücret artışıyla neler değişecek?

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Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

Milyonlarca çalışanın gözü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah jestimizi yaparız, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dediği asgari ücrette son tur görüşmelerine çevrildi. Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı bu hafta yapılacak.

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Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret netleştirilecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı öncesi taraflarla uzlaşma sağlanamazsa teklifleri Başkan Erdoğan'a götürecek. Nihai kararın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor.

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Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

SENDİKALAR NE DİYOR?
Halen net 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yeni tutarı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 2 bin 578 liranın altını kabul etmeyeceklerini ifade ederken, işveren tarafı olan TİSK ise henüz rakam telaffuz etmedi.

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Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? Milyonların gözü asgari ücret zammında

Yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesini isteyen TİSK, 1 milyon 681 bin işyerinin yararlandığı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını ve tüm işletmeleri kapsamasını, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işveren payının alınmamasını talep ediyor.