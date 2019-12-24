Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları 2019 yılının son günlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. Kredi faiz oranlarının indirilmesiyle başlayan süreçte emlak sektöründe de talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar uygun kredi faiz oranlarıyla ev sahibi olabilmek için konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 24 Aralık konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. En ucuz konut kredisi hangi bankada sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Kamu bankaları konut kredileri için faiz oranlarını sabitlemişti. Üst üste yaşanan faiz indirimleri sayesinde sadece konut değil taşıt ve ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında da düşüş sağlanmıştı.