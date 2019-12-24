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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık konut kredisi faiz oranları ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konut kredisi faiz oranları 2019 yılının en çok sorgulanan konularının başında geliyor. Sene başında kredi faizlerinin yükselmesinin ardından Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararıyla birlikte, kredi faiz oranları kademeli olarak düşüş göstermişti. Kamu bankaları da kredi faiz oranları sabitlemişti. Peki, en ucuz konut kredisi hangi bankada? Tüm bankaların konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. İşte merak edilen liste…
Giriş Tarihi: 24.12.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 00:57
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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?