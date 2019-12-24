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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık konut kredisi faiz oranları ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konut kredisi faiz oranları 2019 yılının en çok sorgulanan konularının başında geliyor. Sene başında kredi faizlerinin yükselmesinin ardından Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararıyla birlikte, kredi faiz oranları kademeli olarak düşüş göstermişti. Kamu bankaları da kredi faiz oranları sabitlemişti. Peki, en ucuz konut kredisi hangi bankada? Tüm bankaların konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. İşte merak edilen liste…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 00:57
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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları 2019 yılının son günlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. Kredi faiz oranlarının indirilmesiyle başlayan süreçte emlak sektöründe de talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar uygun kredi faiz oranlarıyla ev sahibi olabilmek için konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 24 Aralık konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. En ucuz konut kredisi hangi bankada sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Kamu bankaları konut kredileri için faiz oranlarını sabitlemişti. Üst üste yaşanan faiz indirimleri sayesinde sadece konut değil taşıt ve ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında da düşüş sağlanmıştı.

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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

O ÜCRETİ GERİ İSTEYİN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi çeken tüketicilerden haksız şekilde ekspertiz ve ipotek ücreti tahsil ettiğini ileri sürdü.

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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

Bankaların özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ödedikleri ücreti tüketicilerden tahsil etme haklarının olmadığını kaydeden Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da Tüketici Hakem Heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.

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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

İŞTE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.17
Taşıt kredisi: 1.21
Konut kredisi: 0.99

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Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?

VAKIFBANK

Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.08