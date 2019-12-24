24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları Aralık ayının içerisinde yakaladığı yükselişi sürdürüyor. Gram altın 270 TL'nin altını gördüğü Kasım ayının ardından 285 TL'yi zorlamaya başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş uzmanlar tarafından öngörülüyordu. Uzmanlar küresel risklerin artmasıyla altının kazandıracağını belirterek, güvenli limana yatırım çağrısında bulunuyordu. Altın uzun süre yaşanan dalgalanmanın ardından yeniden yükselişe geçerek uzmanları haklı çıkardı. Şimdi vatandaşlar altın fiyatlarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:39
  • 1
  • 36
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları uzun süre yaşanan dalgalanmayı Aralık ayında geride bıraktı. Ayın başından itibaren yükselen altının gram fiyatı 285 TL'yi zorlamaya başladı. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki seyri yakından takip ediyor. Birçok vatandaş, "altın fiyatları düşer mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

  • 2
  • 36
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN: Gram altın fiyatları Kasım ayında 270 TL'nin altını görse de son yükselişle birlikte 285 TL'yi baskılamaya başladı. 24 Aralık günü itibarıyla gram altın 283,57 TL'den işlem görüyor.

  • 3
  • 36
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
284,62
284,67
%0,16

  • 4
  • 36
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.488,40
1.488,54
%0,34

  • 5
  • 36
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

ÇEYREK ALTIN: Ülkemizde sıkça tercih edilen altın çeşitlerinden olan çeyrek altın son yükselişin ardından alışta 453,36 TL, satışta ize 463,66 TL'den işlem görüyor.