Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları Aralık ayının içerisinde yakaladığı yükselişi sürdürüyor. Gram altın 270 TL'nin altını gördüğü Kasım ayının ardından 285 TL'yi zorlamaya başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş uzmanlar tarafından öngörülüyordu. Uzmanlar küresel risklerin artmasıyla altının kazandıracağını belirterek, güvenli limana yatırım çağrısında bulunuyordu. Altın uzun süre yaşanan dalgalanmanın ardından yeniden yükselişe geçerek uzmanları haklı çıkardı. Şimdi vatandaşlar altın fiyatlarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





