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Haberler Galeri Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan ara zam sonrasında birçok kalemde ödemelerde değişim yaşandı. Açıklanan güncel rakamlar ile toplam ödeme miktarı 51 bin TL'yi aştı. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor. Aylık 5.117 TL olarak PTT hesaplarına yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bilindiği üzere, işsizlik maaşları da asgari ücret oranına endeksli. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, işsizlik maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı kaç para?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022 19:26
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Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

Temmuz ayında yapılan artış ile milyonlarca çalışanın gelirlerinde değişim yaşandı. 8 milyon çalışanın maaşı direkt olarak değişirken, birçok kalemde ödemelerde artmış oldu. Asgari ücrette yaşanan artış sonrasında işsizlik maaşı da yükselmiş oldu. İşsizlik maaşı yeni asgari ücretle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 117 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı hakkında detaylar ise merak ediliyor. Peki, yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşından kaç ay yararlanılabiliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

1-Başvuru nereden ve ne zaman yapılır?

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular, 'iskur. gov.tr'den, 'e-Devlet'ten veya İşkur'a elden yapılabilir.

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Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

2-Sigorta prim şartları neler?

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş, k son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar işsizlik maaşı alabiliyor.

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Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

3-Ödeme kaç ay yapılıyor?

Adına en az 600 gün prim ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.

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Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

4-Maaşı alan devlet destekli sağlıktan yararlanabilir mi?

Evet. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yatırılıyor. Eş ve çocuklar da yararlanıyor.