Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...

Temmuz ayında yapılan artış ile milyonlarca çalışanın gelirlerinde değişim yaşandı. 8 milyon çalışanın maaşı direkt olarak değişirken, birçok kalemde ödemelerde artmış oldu. Asgari ücrette yaşanan artış sonrasında işsizlik maaşı da yükselmiş oldu. İşsizlik maaşı yeni asgari ücretle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 117 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı hakkında detaylar ise merak ediliyor. Peki, yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşından kaç ay yararlanılabiliyor?