11 Temmuz 2022, Pazartesi
Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...
Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan ara zam sonrasında birçok kalemde ödemelerde değişim yaşandı. Açıklanan güncel rakamlar ile toplam ödeme miktarı 51 bin TL'yi aştı. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor. Aylık 5.117 TL olarak PTT hesaplarına yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bilindiği üzere, işsizlik maaşları da asgari ücret oranına endeksli. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, işsizlik maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı kaç para?
Giriş Tarihi: 11.07.2022 19:26
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16