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Haberler Galeri Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

Düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı için detayları açıklamıştı. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon aileye 12 boyunca 15 milyar liralık destek ödemesi yapılacak. Aile Destek Programı kapsamında hanelere 450-600 TL arası bir miktar ödeme yapılacak. Açıklanan detaylara göre yardım alacak hanelerin gelir düzeylerine göre destek ödeme miktarı 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında olacak. İşte, Aile Destek Programı hakkında tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022 21:26
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Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Aile Destek Programı hakkında detaylar belli olmaya başladı. 4 milyon haneyi kapsayacak yardım ödemesi için başvuru yapacak vatandaşlar aranan şartları merak ediyordu. 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak. Aile Destek Programı hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesinin Kurban Bayramı öncesinde verileceği bildirilmişti. Hane başına verilecek 450 lira ile 600 lira arasındaki destek ödemesi başladı. Başvuru sahiplerinin hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

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Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

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Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.