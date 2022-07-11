Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...

Düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı için detayları açıklamıştı. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon aileye 12 boyunca 15 milyar liralık destek ödemesi yapılacak. Aile Destek Programı kapsamında hanelere 450-600 TL arası bir miktar ödeme yapılacak. Açıklanan detaylara göre yardım alacak hanelerin gelir düzeylerine göre destek ödeme miktarı 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında olacak. İşte, Aile Destek Programı hakkında tüm detaylar...