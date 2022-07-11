11 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı'nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı'nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

Bayram mesa ücreti hesaplama nasıl yapılır? 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı'nda çalışan işçiler, mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatildir. Bu günlerde çalışanlar 4,5 gün mesai ücreti alacak. Ayrıca 15 Temmuz resmi tatilinde de çalışacak olanlar 5oplam 5,5 gün mesai ücreti almış olacaklar. Peki, bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı'nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:18
  • 1
  • 10
Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı’nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? Kurban Bayramı'nda çalışan vatandaşlar mesai ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bayram resmi tatil olsa da, bazı işlerin devamı için çalışmak gerekiyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda çalışacak olan vatandaşlar, mesai ücreti hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı'nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı’nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.

  • 3
  • 10
Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı’nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

Örnek olarak maaşı 5.500 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 183 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 183 liraya ilaveten, ayrıca 183 lira ödeniyor.

Bayramda çalıştığı gün için 183 lira değil, 366 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor.

  • 4
  • 10
Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı’nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

FAZLA MESAİ DE ÖDENİR

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.

  • 5
  • 10
Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı’nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

GAZETECİLERİN ÖDEMESİ FARKLI

Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Bu yüzden de gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil fazla mesai olarak değerlendiriliyor.