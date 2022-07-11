Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı’nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?

Örnek olarak maaşı 5.500 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 183 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 183 liraya ilaveten, ayrıca 183 lira ödeniyor.

Bayramda çalıştığı gün için 183 lira değil, 366 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor.