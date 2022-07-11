11 Temmuz 2022, Pazartesi
Bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı'nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak?
Bayram mesa ücreti hesaplama nasıl yapılır? 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı'nda çalışan işçiler, mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatildir. Bu günlerde çalışanlar 4,5 gün mesai ücreti alacak. Ayrıca 15 Temmuz resmi tatilinde de çalışacak olanlar 5oplam 5,5 gün mesai ücreti almış olacaklar. Peki, bayram mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı'nda çalışanlar mesai ücreti kaç para alacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:18
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