03 Temmuz 2022, Pazar
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?
Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca kişi TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte 2022'nin ilk altı aylın enflasyon verisi belli olacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte gözler enflasyon oranının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan AA ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.07.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 13:12
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