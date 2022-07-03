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Haberler Galeri Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca kişi TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte 2022'nin ilk altı aylın enflasyon verisi belli olacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte gözler enflasyon oranının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan AA ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 13:12
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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

Haziran ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Memur ve emeklilerin yakından takip ettiği Temmuz zammı için enflasyon oranı belirleyici olacak. İlk altı aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam oranı da duyurulacak. Şimdi ise gözler Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam oranı netlik kazanacak.

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.