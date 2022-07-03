Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran enflasyon beklentisi nedir?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.