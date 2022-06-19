Zam oranı %41'i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 5 aylık enflasyon rakamları neticesinde hesaplamalar güncellendi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı için net rakam ortaya çıkmış olacak. Merkez Bankası Beklenti Anketi neticesinde 6 aylık enflasyon rakamları duyuruldu. Hal böyle olunca, "Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı açıklandı mı, ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak rakamlar sonrasında hesaplamalar yeniden yapılacak. Peki, Emekli maaş zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?