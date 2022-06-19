19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zam oranı %41'i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Zam oranı %41'i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 5 aylık enflasyon rakamları neticesinde hesaplamalar güncellendi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı için net rakam ortaya çıkmış olacak. Merkez Bankası Beklenti Anketi neticesinde 6 aylık enflasyon rakamları duyuruldu. Hal böyle olunca, "Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı açıklandı mı, ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak rakamlar sonrasında hesaplamalar yeniden yapılacak. Peki, Emekli maaş zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2022 15:56
  • 1
  • 15
Zam oranı %41’i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaş zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık veri netlemiş oldu. 4 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından rakamlar yeniden hesaplanacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 çıktı. En düşük emekli maaşı ise Ocak ayında 2.500 liraya çıkarılmıştı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Zam oranı %41’i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, artış için önemli bir ipucu geldi.

  • 3
  • 15
Zam oranı %41’i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini bu ipucunu verdi.

  • 4
  • 15
Zam oranı %41’i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.

  • 5
  • 15
Zam oranı %41’i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi.