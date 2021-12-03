HaberlerGaleriAraba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...
Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...
Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında... Araba almak isteyenler fiyatların artması sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Yılbaşında ortaya çıkan çip krizi sonrasında araba tedarikinde aksaklıklar yaşanıyordu. ÖTV matrahı Ağustos ayında güncellenmişti. Önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi olup olmayacağı araba almak isteyenler tarafından kullanıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...