Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

Pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle araba fiyatlarında artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖTV sistemine göre, 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobil, vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçmediği sürece yüzde 50 vergi diliminde kalıyor. Satış fiyatına göre bakıldığında ise, 265 bin TL'nin altında satılan 1.6 litre motor hacmindeki otomobiller yüzde 50 ÖTV dilimine giriyor. Bir üst dilim olan yüzde 80 ÖTV oranına çıkan otomobillerde ise alt sınır 320 bin TL olarak belirlenmişti. İşte, güncelleme hakkında detaylar...