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Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! "Bu dönemi kaçırmayın" Araba fiyatlarındaki artış sonrasında... Araba almak isteyenler fiyatların artması sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Yılbaşında ortaya çıkan çip krizi sonrasında araba tedarikinde aksaklıklar yaşanıyordu. ÖTV matrahı Ağustos ayında güncellenmişti. Önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi olup olmayacağı araba almak isteyenler tarafından kullanıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 21:52
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Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! Bu dönemi kaçırmayın Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

Pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle araba fiyatlarında artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖTV sistemine göre, 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobil, vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçmediği sürece yüzde 50 vergi diliminde kalıyor. Satış fiyatına göre bakıldığında ise, 265 bin TL'nin altında satılan 1.6 litre motor hacmindeki otomobiller yüzde 50 ÖTV dilimine giriyor. Bir üst dilim olan yüzde 80 ÖTV oranına çıkan otomobillerde ise alt sınır 320 bin TL olarak belirlenmişti. İşte, güncelleme hakkında detaylar...

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Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! Bu dönemi kaçırmayın Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

Yıl başından bu yana çip krizi nedeniyle tedarik sorunlarının yaşandığı otomotiv sektöründe, son haftalarda ise yoğun bir fiyatlama mesaisi harcanıyor. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi beklediğini söyledi.

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Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! Bu dönemi kaçırmayın Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

YÜZDE 50 ÖTV DİLİMİNE GİREN ARAÇLAR

En son Ağustos ayında güncellenen mevcut ÖTV sistemine göre, 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobil, vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçmediği sürece yüzde 50 vergi diliminde kalıyor. Satış fiyatına göre bakıldığında ise, 265 bin TL'nin altında satılan 1.6 litre motor hacmindeki otomobiller yüzde 50 ÖTV dilimine giriyor. Bir üst dilim olan yüzde 80 ÖTV oranına çıkan otomobillerde ise alt sınır 320 bin TL olarak belirlenmişti.

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Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! Bu dönemi kaçırmayın Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

Fakat, Aralık ayı itibariyle yayınlanan yeni fiyat listeleri, ulaşılabilir ve ekonomik olması amacıyla üretilen birçok modelin bile artık yüzde 80 ÖTV dilimine çıkmasına neden oldu.

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Araba alacaklara ÖTV heyecanı! Uzman isim uyardı! Bu dönemi kaçırmayın Araba fiyatlarındaki artış sonrasında...

Son olarak, otomotiv sektöründeki yaşananları değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu'nun, önümüzdeki dönemde ÖTV'de yeniden bir matrah güncellemesi beklediğini söylemesi de sektörün somut bir talebi olarak değerlendirilebilir.