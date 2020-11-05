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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...
SUV araçlar pandemi döneminin adeta kurtarıcısı oldu. Araba fiyatlarının yükselişi sonrasında vatandaşlar umutlarını tüketmiş durumda. Uzmanlar tarafından fiyatların düşeceği hakkında tahminler paylaşılmaya devam ediyor. Özellikle salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar araba almanın yolllarını arıyor. Ancak ikinci el ve sıfır araçların fiyatları ellerini kollarını bağlıyor. SUV model araçlar ise fiyatlarını sabit tutarak araba almak isteyenlerin imdadına yetişiyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 16:25Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 16:40