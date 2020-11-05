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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...

SUV araçlar pandemi döneminin adeta kurtarıcısı oldu. Araba fiyatlarının yükselişi sonrasında vatandaşlar umutlarını tüketmiş durumda. Uzmanlar tarafından fiyatların düşeceği hakkında tahminler paylaşılmaya devam ediyor. Özellikle salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar araba almanın yolllarını arıyor. Ancak ikinci el ve sıfır araçların fiyatları ellerini kollarını bağlıyor. SUV model araçlar ise fiyatlarını sabit tutarak araba almak isteyenlerin imdadına yetişiyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 16:40
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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Araba almak isteyenler pandemi döneminde büyük hayal kırıklığına uğruyor. Sıfır araçların üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatların yükselmesi sonrasında ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı gündeme geliyor. Uzmanlar 2021 yılı için uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. SUV araçlar hem fiyatının sabit kalması, hem de doğada zaman geçirmek isteyenler için ideal tercih olarak ön plana çıkıyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...

CHEVROLET CAPTİVA

2012 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-140 bin lira

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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...

DACİA DUSTER

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90- 120 bin lira

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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...

HYUNDAİ İX 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-120 bin lira

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Fiyatı değişmiyor! Araba almak isteyenlerin yüzü güldü! İşte en ucuz SUV araçlar...

NİSSAN QASHQAİ

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira