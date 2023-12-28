28 Aralık 2023, Perşembe
Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...
Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte, yeni yılda ücretlerde önemli değişimler yaşanacak. Bu sebeple, aile destek, dul ve yetim, evde bakım ve engelli maaşı alanlar, ödemelerin ne kadar yükseleceğini sorguluyor. İşte zamlı sosyal yardım maaş tahminleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2023 12:11
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