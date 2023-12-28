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Haberler Galeri Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte, yeni yılda ücretlerde önemli değişimler yaşanacak. Bu sebeple, aile destek, dul ve yetim, evde bakım ve engelli maaşı alanlar, ödemelerin ne kadar yükseleceğini sorguluyor. İşte zamlı sosyal yardım maaş tahminleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2023 12:11
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Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

İhtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım programları hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında gerçekleşecek olan memur maaş katsayısı artışı, birçok destek ödemesinde olumlu bir etki yaratacak. 2024 asgari ücret zammın belli olmasıyla birlikte, evde bakım, aile destek, dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam merak konusu oluyor. İşte zamlı sosyal yardım ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak zamlı asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

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Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 5 bin 667 liraya, evde bakım desteğinde 11 bin 334 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

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Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

SOSYAL YARDIM MAAŞ TAHMİNLERİ 2024!

Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından sosyal yardım alanlar ise maaş hesaplamaları yapıyor. Peki, 2024 yılında evde bakım, aile destek, 65 yaş, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte son tahminler...

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Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

2024 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının aralık ayı enflasyon tahmininin yüzde 38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu orana bakıldığında asgari ücrete yüzde 40, 45 veya 50 oranın zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 40-69 Engelli olanlar;

-Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.287 TL'ye yükselecek.

-Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.404 TL'ye yükselecek.

-Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.522 TL'ye yükselecek.