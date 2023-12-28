Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...

2024 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının aralık ayı enflasyon tahmininin yüzde 38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu orana bakıldığında asgari ücrete yüzde 40, 45 veya 50 oranın zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 40-69 Engelli olanlar;

-Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.287 TL'ye yükselecek.

-Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.404 TL'ye yükselecek.

-Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde yüzde 40-69 Engelli olan engelli ve yaşlı aylığı 2.348 TL'den 3.522 TL'ye yükselecek.