Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yatay seyirle başladı. Spot altın gram fiyatı 0,11 oranında değer kazanırken, Ons Altın fiyatı dünkü seviyesini koruyor. Ons Altın fiyatı 1475 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geride bıraktığımız hafta altın fiyatları toparlanma sürecini tamamlayıp, yükseliş eğilimine girdi. Gram altın 275 TL'yi aşarken, çeyrek altın 450 TL'yi aştı. Yılın son haftalarına girilirken, altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte canlı altın fiyatları ve analizler...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





