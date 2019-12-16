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Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yatay seyirle başladı. Spot altın gram fiyatı 0,11 oranında değer kazanırken, Ons Altın fiyatı dünkü seviyesini koruyor. Ons Altın fiyatı 1475 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geride bıraktığımız hafta altın fiyatları toparlanma sürecini tamamlayıp, yükseliş eğilimine girdi. Gram altın 275 TL'yi aşarken, çeyrek altın 450 TL'yi aştı. Yılın son haftalarına girilirken, altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte canlı altın fiyatları ve analizler...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:29
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Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe pozitif olarak başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi 2 haftadır sürüyor. Altın toparlanma sürecinin ardından yükseliş eğilimine girerken gram altın 275 TL'yi aştı. Uzun süre 270 TL'de kalmak için direnç gösteren gram altın yıl içinde 287 TL'yi görmüştü. Çeyrek altın ise 450 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte detaylar...

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Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları uzun süre aşağı yönlü seyretti. Uzmanlar aşağı yönlü hareket sırasında altın alımı yapmanın uygun olduğunu ve fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tüm altın uzmanlarının ortak kanaati uzun vadede altının kazandıracağı yönündeydi. Nitekim altın yükselişe geçti.

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Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş hareketleri küresel risk iştahı ile ilişkili. Küresel risk iştahı arttıkça fiyatlar da artıyor. Altın piyasaların güvenli limanı olarak biliniyor. Ekonomilerdeki pozitif gelişmeler, ülkeler arası olumlu adımlar altını düşürüyor.

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Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın uzun süredir ABD-Çin ticaret savaşı ekseninde bir yükseliyor, bir düşüyor. Altın fiyatları iki dev ülkenin baskısı altında. Kısa vadede altın fiyatlarında sert bir dalgalanma beklenmezken, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi muhtemel.

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Altın fiyatları yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK

GRAM ALTIN FİYATI
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