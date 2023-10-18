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Haberler Galeri Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

2024 Ocak ayı asgari ücret zammı için 3 farklı formül masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücret ve emekli zammı konularında Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'e kapsamlı bir çalışma yapmaları için talimat verdiğini açıkladı. İşte masaya yatırılacak 3 formül ışığında ve tüm maaş ve ödemeleri kökünde etkileyecek Ocak ayı zamlı asgari ücret tablosu…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 18:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 18:43
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Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

Asgari ücret zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. 2024 yılı Ocak ayının yaklaşması ile birlikte tüm maaş ve ödemeleri doğrudan etkileyecek asgari ücret zammının da ne kadar olacağına dair merak edilen formüller ve oranlar netleşmeye başladı. Ortaya konan son veriler ışığında 2024 yılı asgari ücret zammı için 3 farklı formülün masaya yatırılması bekleniyor. Bilindiği üzere vatandaşların enflasyon karşısında ezilmesini önlemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile asgari ücrete temmuz ayında yüzde 34'lük bir zamla net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseltilmişti. İşte yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı ve formüller….

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Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında olduğu gibi yine kimseyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini ve yeni zamlı maaşların ocak ayında yansıtılacağını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama;

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Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

"Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız"

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Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3 FARKLI FORMÜL MASADA OLACAK!

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Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçlarına Göre Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Masaya yatırılması beklenen formüllerden biri olan Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında asgari ücrete yüzde 67,22 oranında zam yapılması gerekiyor.