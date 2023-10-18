Asgari ücret 2024 zammı için 3 hesaplama formülü masada! İşte ocak ayı zamlı asgari ücret maaş tablosu…

Asgari ücret zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. 2024 yılı Ocak ayının yaklaşması ile birlikte tüm maaş ve ödemeleri doğrudan etkileyecek asgari ücret zammının da ne kadar olacağına dair merak edilen formüller ve oranlar netleşmeye başladı. Ortaya konan son veriler ışığında 2024 yılı asgari ücret zammı için 3 farklı formülün masaya yatırılması bekleniyor. Bilindiği üzere vatandaşların enflasyon karşısında ezilmesini önlemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile asgari ücrete temmuz ayında yüzde 34'lük bir zamla net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseltilmişti. İşte yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı ve formüller….