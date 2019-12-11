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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücret zammı için ikinci toplantı dün gerçekleşti. Toplantı işçi temsilcisi Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda işvereni TİSK temsil ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda yer almadı Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık etti. Heyet bir sonraki toplantıyı 17 Aralık 2019 Salı günü TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Son toplantı ise Bakanlık'ta gerçekleşecek ve nihai asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret 7 milyon kişiyi doğrudan, 10 milyon çalışanı ise dolaylı olarak etkiliyor. AGİ ve Asgari ücret zam oranının ne olacağı vatandaşın bir numaralı gündem maddesi. Peki, asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte asgari ücret toplantılarının ardından ortaya çıkan son durum...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:42
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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

2020 yılında verilecek asgari ücreti belirlemek için komisyon 2 Aralık'ta bir araya geldi. Komisyonun ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık etti. Taraflar ilk toplantıda talep ve beklentilerini aktardı. İkinci toplantı ise dün Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık etti. Taraflar beklentilerini bir kez daha aktardı, açıklamalarda bulundu. Bir sonraki toplantı ise 17 Aralık Salı günü işverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki, şu ana kadar asgari ücret görüşmelerinde neler yaşandı? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte asgari ücretle ilgili her şey...

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK - VİDEO

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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

ASGARİ ÜCRET 1.TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Asgari ücret belirleme komisyonu ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşirdi. Toplantıda açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk yaptığı konuşmada asgari ücretin dünya genelindeki pozisyonuna değindi.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK - VİDEO

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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda önceliklerden birinin istihdamı korumak ve daha da artırmak olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Dolayısıyla ücret artışı kadar, işin kendisinin yani istihdamın korunması da mühim. İşin kendisini yani istihdamı koruduğumuzda bireyin daha mutlu olduğunu, bu vesileyle aile içindeki uyumun arttığını ve uyumlu ailelerin de müreffeh bir toplumun inşasının yapı taşı olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmalarımızda esas aldığımız yol haritamız da budur. Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh toplum, bunu çok önemsiyoruz. Bu süreçte komisyonun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşması en temel gayemiz."

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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

"ASGARİ ÜCRETİ NOMİNAL OLARAK 10 KAT ARTIRDIK"

Selçuk, 17 yıldır tüm tarafların şartlarını gözeterek her zaman çözüm odaklı yaklaşım sergilediklerini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"2002'den beri işçi ve işverenlerimizin haklarında iyileşme sağlayan birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2003'te İş Kanunumuzu ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. 2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan ettik. Askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatımızı, uluslararası standartlara uygun olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2012'de yeniden düzenledik. Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attık. Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da artışı görmek mümkün. 2013'te yüzde 9 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, yüzde 14'e yükseldi. Gayretimiz bu oranın daha da artması yönünde."

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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?


"ASGARİ ÜCRET BÜTÜN OLARAK ÜLKE EKONOMİSİNİ DE ETKİLEMEKTE"

Geçen yıl itibarıyla kamuda çalışan alt işveren işçilerin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladıklarını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti; 2019'da bekar ve çocuksuz bir işçimiz için günlük net 67,36 lira, aylık net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak tespit ettik. Dolayısıyla, yüzde 26 oranında artış sağlayarak, işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin, oy birliği ile kabul edilmesi de uzlaşı zeminin gücünü gösterdi. 2002'de 184,3 lira olan net asgari ücreti 2019'da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık bir buçuk kat arttırmış bulunmaktayız. Uluslararası veriler ışığında asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda, geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz. 2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri içerisinde 2002 başında 15'inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12'nci sıradayken bu yıl ülkemiz 10'uncu sıraya yükselmiş durumda."