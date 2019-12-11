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Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı dün gerçekleşti. Toplantı işçi temsilcisi Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda işvereni TİSK temsil ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda yer almadı Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık etti. Heyet bir sonraki toplantıyı 17 Aralık 2019 Salı günü TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Son toplantı ise Bakanlık'ta gerçekleşecek ve nihai asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret 7 milyon kişiyi doğrudan, 10 milyon çalışanı ise dolaylı olarak etkiliyor. AGİ ve Asgari ücret zam oranının ne olacağı vatandaşın bir numaralı gündem maddesi. Peki, asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte asgari ücret toplantılarının ardından ortaya çıkan son durum...
Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:42
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