Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

Merkez Bankası politika faizini 3 toplantıda 1000 baz puan geriletti. Yüzde 24 seviyesindeki faiz oranı kasım ayı itibarıyla yüzde 14'e gerilerken bankalardan birçok kredi faiz indirim haberi geldi. Birçok banka kredi faizini konut alımlarında yüzde 1 ve altına çekerken, ihtiyaç kredisinde de benzer adımlar gelmeye başladı. Taşı kredisi faiz oranları ise 1,10 seviyelerinde seyrediyor. Birçok kişi kredi faizlerinin daha da düşmesini istiyor. Kredi faizlerindeki düşüş piyasaya can suyu olurken, konut ve araç satışları da resmen patladı. Şimdi gözler yılın son faiz toplantısında. Merkez Bankası yarın sabah son PPK toplantısını yapacak. Politika faizinin düşmesi bekleniyor. Peki, kritik toplantı öncesi kredi faizleri ne durumda? İşte TEB, İNG, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 11.12.2019 12:21Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 12:41