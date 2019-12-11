Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

Bankaların kredi faiz indirim yarışı sürüyor. Birçok banka Merkez Bankası'nın politika faizini sert şekilde geriletmesinin ardından konut, taşıt ve tüketici kredisi faizlerinde indirime gitti. Konutta faiz oranı yüzde 1'in altında şekillenirken, ihtiyaç kredisinde de yüzde 1'in altında faiz uygulaması başladı. Taşıt kredisinde ise yüzde 1'in biraz üzerinde bir faiz uygulaması görülüyor. Bankalar yarın gerçekleşecek olan yılın son faiz toplantısına odaklandı. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan daha düşürmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2,25 indirime gidebileceği de değerlendirmeler arasında yer alıyor. Politika faizi yüzde 12 seviyesinde yılı kapatırsa, konut, taşıt ve tüketici kredilerinde yeni bir indirim furyası daha başlayacak. Toplantı öncesi de indirim haberleri sürekli olarak gelmeye devam ediyor.