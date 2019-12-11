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Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

Merkez Bankası politika faizini 3 toplantıda 1000 baz puan geriletti. Yüzde 24 seviyesindeki faiz oranı kasım ayı itibarıyla yüzde 14'e gerilerken bankalardan birçok kredi faiz indirim haberi geldi. Birçok banka kredi faizini konut alımlarında yüzde 1 ve altına çekerken, ihtiyaç kredisinde de benzer adımlar gelmeye başladı. Taşı kredisi faiz oranları ise 1,10 seviyelerinde seyrediyor. Birçok kişi kredi faizlerinin daha da düşmesini istiyor. Kredi faizlerindeki düşüş piyasaya can suyu olurken, konut ve araç satışları da resmen patladı. Şimdi gözler yılın son faiz toplantısında. Merkez Bankası yarın sabah son PPK toplantısını yapacak. Politika faizinin düşmesi bekleniyor. Peki, kritik toplantı öncesi kredi faizleri ne durumda? İşte TEB, İNG, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 12:41
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Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!
Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

Bankaların kredi faiz indirim yarışı sürüyor. Birçok banka Merkez Bankası'nın politika faizini sert şekilde geriletmesinin ardından konut, taşıt ve tüketici kredisi faizlerinde indirime gitti. Konutta faiz oranı yüzde 1'in altında şekillenirken, ihtiyaç kredisinde de yüzde 1'in altında faiz uygulaması başladı. Taşıt kredisinde ise yüzde 1'in biraz üzerinde bir faiz uygulaması görülüyor. Bankalar yarın gerçekleşecek olan yılın son faiz toplantısına odaklandı. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan daha düşürmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2,25 indirime gidebileceği de değerlendirmeler arasında yer alıyor. Politika faizi yüzde 12 seviyesinde yılı kapatırsa, konut, taşıt ve tüketici kredilerinde yeni bir indirim furyası daha başlayacak. Toplantı öncesi de indirim haberleri sürekli olarak gelmeye devam ediyor.

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Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!
Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, önceki başkan Murat Çetinkaya'nın aksine daha cesur adımlar atıyor. Enflasyon verilerindeki düzelme, ekonomik rahatlamanın verdiği güvenle hareket eden Murat Uysal, 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.

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Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!
Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

Uysal başkan olmadan önce politika faizi yüzde 24'tü. 4 ay gibi kısa bir sürede 10 puan indirime giden Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e çekti. Enflasyondaki olumlu gidiş nedeniyle bir faiz indirimi daha bekleniyor.

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Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!
Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

POLİTİKA FAİZİ NE KADAR DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 2 puan indirim yapılması bekleniyor. Son toplantıda 2 puan indirim gerçekleşirse politika faizi yüzde 12'ye düşecek ve 2020 öncesi tek haneli faiz için önemli bir adım atılacak.

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Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!
Kritik gün yarın! TEB İNG Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank Garanti Bankası kredi faiz oranları 11 Aralık!

Bazı ekonomistler ise Merkez Bankası'nın daha cesur bir adım atarak, yüzde 12 bandının da altında faizle yılı kapatabileceğini belirtiyor. 2,25 puan indirimin yapılabileceği ve yılın 11,75 politika faizi ile kapatılacağı konuşulanlar arasında.