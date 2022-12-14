Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2023 zam oranı için çalışmalar sürerken gözler yeni rakamlara çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek ikinci toplantı ile masaya rakamların gelmesi beklenirken, yeni ücret için hesaplamalar da gündeme geliyor. Enflasyonun üzerinde zam yapılacak olan asgari ücrette 4 ayrı hesap ön plana çıkıyor. %41.54, %42.63, %50, %60 oranına göre brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...