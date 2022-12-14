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Haberler Galeri Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2023 zam oranı için çalışmalar sürerken gözler yeni rakamlara çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek ikinci toplantı ile masaya rakamların gelmesi beklenirken, yeni ücret için hesaplamalar da gündeme geliyor. Enflasyonun üzerinde zam yapılacak olan asgari ücrette 4 ayrı hesap ön plana çıkıyor. %41.54, %42.63, %50, %60 oranına göre brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 10:19
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Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca vatandaş asgari ücret toplantısından çıkacak kararları beklerken bir yandan da yeni rakamın ne olacağını merak ediyor. 4 ayı hesabın ön plana çıktığı 2023 asgari ücret zammında bugün rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar sonrası yeni rakamı Başkan Erdoğan duyuracak. Peki, %41.54, %42.63, %50, %60 hesabına göre brüt ve net 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

GÖZLER İKİNCİ TOPLANTIDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, 14 Aralık'ta yani bugün ikinci kez toplanacak.

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Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

RAKAMLAR MASAYA GELECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü ikinci toplantısında, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.Kritik toplantıda ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

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Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ANKETİ SONUÇLARI NE ÇIKTI?

İlk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

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Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BRÜT - NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçmiş yıllarda zamların yıllık enflasyonun 3-10 puan kadar üzerinde yapıldığı görülüyor. 2023 zammı için de yine enflasyonun üzerinde bir asgari üret artışı bekleniyor. Yıllık enflasyona mı yoksa 6 aylık enflasyona göre mi artış yapılacağı merak edilirken, 4 ayrı hesap ön plana çıkıyor.