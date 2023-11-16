16 Kasım 2023, Perşembe
Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...
SSK Bağkur'luya son dakika müjdesi açıklandı! Türkiye'de emeklileri ilgilendiren önemli bir düzenleme haberi geldi. 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına yönelik yapılacak düzenlemeler kapsamında, emekli kök maaşlarına zam yapılacak ve taban aylıkları yeniden belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son tahminler...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 06:51
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