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Haberler Galeri Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

SSK Bağkur'luya son dakika müjdesi açıklandı! Türkiye'de emeklileri ilgilendiren önemli bir düzenleme haberi geldi. 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına yönelik yapılacak düzenlemeler kapsamında, emekli kök maaşlarına zam yapılacak ve taban aylıkları yeniden belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son tahminler...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 06:51
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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

Emekli maaşı zammına dair son dakika gelişmeleri, 2024 yılına dair belirleyici olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı, 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda belirlenecek. İşte, SSK Bağkur maaş hesaplama tablosu...

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ederken, emekli ve memur maaşları üzerinde kritik bir etki oluşturan bu veriler, Ocak 2024 emekli maaşları için belirleyici olacak.

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam düzenlemesi talimatını vermesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını hızlandırdı. 2024 Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak.