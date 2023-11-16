Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK Bağkur maaş tablosu son dakika: Kök maaş + seyyanen zam + 7.500 TL alanlar...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.