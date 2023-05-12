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HaberlerGaleriAfetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin güncellediğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz" diyerek depreme karşı ilave önlemler getiren düzenlemenin genel çerçevesini paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:03Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:52