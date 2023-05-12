Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin güncellediğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz" diyerek depreme karşı ilave önlemler getiren düzenlemenin genel çerçevesini paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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