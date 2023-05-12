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12 Mayıs 2023, Cuma
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Haberler Galeri Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin güncellediğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz" diyerek depreme karşı ilave önlemler getiren düzenlemenin genel çerçevesini paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:52
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Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik" mesajıyla duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bakanlık açıklamasında, İmar Yönetmeliği'nde depreme karşı ilave önlemler getiren düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

TİCARİ ZEMİN KAT YÜKSEKLİĞİ 4.5 M'Yİ GEÇMEYECEK

Düzenlemeye göre, ticari zemin kat yüksekliği 4.5 m'yi geçmeyecek, perdeli sistem zorunlu olacak.

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Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

KISA KOLON

Kısa kolon oluşturulmayacak.

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Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı

ASMA KAT

Asma kat yapılamayacak.