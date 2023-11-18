Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

Asgari ücrete yapılacak zam için geri sayım devam ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına da günler kaldı. Temmuz ayında 11402 TL olan asgari ücreti belirlemede en önemli faktör yine enflasyon olacak. Peki asgari ücrete gelecek zam oranında tahminler ne? Ocak 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? Asgari ücret zammı neleri etkileyecek? İşte detaylar...