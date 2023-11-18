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Haberler Galeri Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

Asgari ücrete yapılacak zam için geri sayım devam ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına da günler kaldı. Temmuz ayında 11402 TL olan asgari ücreti belirlemede en önemli faktör yine enflasyon olacak. Peki asgari ücrete gelecek zam oranında tahminler ne? Ocak 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? Asgari ücret zammı neleri etkileyecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:32
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Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

Asgari Ücret Tespit Kurulu toplantıları önümüzdeki ay başlıyor. 81 milyona da dokunan yeni asgari ücret birçok kalemde ödemeleri de etkileyecek. Net asgari ücret devlet desteği ile beraber 11.402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak? Taraflar asgari ücret zammı için hazırlıklara başladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

ASGARİ ÜCRET MARATONUNDA GERİ SAYIM BAŞLADI
İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Aralık ayı ile birlikte başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için taraflar hazırlıklarına başladı.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

Komisyonda ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor. Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplar değişti! İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı hesaplaması

TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı. Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" şeklinde konuştu.