29 Kasım 2023, Çarşamba
Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?
Tarım Kredi Market, 29 Kasım itibariyle yayınladığı son indirim kataloğuyla alışveriş tutkunlarına muazzam fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu avantajlı kampanya kapsamında soğan, limon, mandalina, domates, elma, yerli muz, tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası, dana kıyma ve makarna çeşitleri gibi birbirinden lezzetli ve kaliteli ürünler, inanılmaz fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor. İşte TK indirim afişi…
Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 16:09
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