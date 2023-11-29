29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Tarım Kredi Market, 29 Kasım itibariyle yayınladığı son indirim kataloğuyla alışveriş tutkunlarına muazzam fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu avantajlı kampanya kapsamında soğan, limon, mandalina, domates, elma, yerli muz, tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası, dana kıyma ve makarna çeşitleri gibi birbirinden lezzetli ve kaliteli ürünler, inanılmaz fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor. İşte TK indirim afişi…

Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 16:09
  • 1
  • 65
Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Tarım Kredi Market, 29 Kasım itibariyle başlattığı özel indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu fırsatlarla Soğan'dan Limon'a, Domates'ten Elma'ya, Tost peynirinden Sıvı Deterjan'a, birbirinden kaliteli ürünler şimdi çok avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor. Tarım Kredi Market, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle alışveriş deneyimini zirveye taşıyor. Çaydan Sıvı Yağ'a, Beyaz Peynir'den Siyah Zeytin'e, her ihtiyaca uygun ürünleri uygun fiyatlarla sunan market, müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi vadederken bütçe dostu seçenekler sunuyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 29 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 65
Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Kuru Soğan 6,75 TL

  • 3
  • 65
Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Limon 11,70 TL

  • 4
  • 65
Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Mandalina 11,75 TL

  • 5
  • 65
Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Domates 19,70 TL