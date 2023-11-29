Tarım Kredi Market Kasım indirimleri bitiyor! Tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası ve dana kıyma kaç TL’ye satılıyor?

Tarım Kredi Market, 29 Kasım itibariyle başlattığı özel indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu fırsatlarla Soğan'dan Limon'a, Domates'ten Elma'ya, Tost peynirinden Sıvı Deterjan'a, birbirinden kaliteli ürünler şimdi çok avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor. Tarım Kredi Market, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle alışveriş deneyimini zirveye taşıyor. Çaydan Sıvı Yağ'a, Beyaz Peynir'den Siyah Zeytin'e, her ihtiyaca uygun ürünleri uygun fiyatlarla sunan market, müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi vadederken bütçe dostu seçenekler sunuyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 29 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU