TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. İlk etabı tamamlanan çekilişler için İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvurduğu proje kapsamındaki çekilişler megakentin 6 ilçesinde gerçekleştirilecek. Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy TOKİ için başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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