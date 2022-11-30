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Haberler Galeri TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. İlk etabı tamamlanan çekilişler için İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvurduğu proje kapsamındaki çekilişler megakentin 6 ilçesinde gerçekleştirilecek. Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy TOKİ için başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:28
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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

TOKİ İstanbul Arnavutköy konutları için kura çekiliş tarihi en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki TOKİ Arnavutköy çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin İstanbul ayağındaki ilk kura çekilişleri Tuzla için düzenlenecek.

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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi. Ancak Arnavutköy'de inşa edilecek konutlarda kura çekimi için henüz tarih verilmedi.

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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ

TOKİ'den yapılan açıklama ise şu şekilde:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

500 bin sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'a yapılacak. İstanbul'da 50 bin konutun yanı sıra, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8.650 konut için çekilişler tamamlanacak.