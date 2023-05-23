Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Evde yakınına bakarak evde bakım maaşı alanlar için sigorta kapısı açıldı. Böylece yaşlı bakım maaşıyla birlikte vatandaşlar emekli olabilecek. 569 bin evde bakım maaşı alanların yüzünü güldürecek olan düzenlemeye dair detaylar araştırılıyor. Temmuzda %40 hesabıyla maaşlar 6 bini geçecek. Peki hangi durumlarda evde bakım maaşı bağlanır? Hane geliri ne kadar olmalı? İşte 2-3-4-5 kişilik aileler için istenen kişi başı düşen gelir detayı...