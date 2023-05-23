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Haberler Galeri Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Evde yakınına bakarak evde bakım maaşı alanlar için sigorta kapısı açıldı. Böylece yaşlı bakım maaşıyla birlikte vatandaşlar emekli olabilecek. 569 bin evde bakım maaşı alanların yüzünü güldürecek olan düzenlemeye dair detaylar araştırılıyor. Temmuzda %40 hesabıyla maaşlar 6 bini geçecek. Peki hangi durumlarda evde bakım maaşı bağlanır? Hane geliri ne kadar olmalı? İşte 2-3-4-5 kişilik aileler için istenen kişi başı düşen gelir detayı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:17
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Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Evde Bakım Maaşı alanlara emeklilik kapısı açıldı. Yaşlı Bakım Sigortasıyla birlikte vatandaşlar hem maaş alacak hem de emekli olacak. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak. Peki evde bakım maaşı ne kadar artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceği ve sigortayla bir adım öteye taşınacağı müjdesini verdi.

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Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.

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Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.

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Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...

ÖDEME YÜZDE 40 ARTARSA 6 BİN LİRAYI GEÇECEK

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor.