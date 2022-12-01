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EYT'DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Meclis'e ne zaman gelecek?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasında detaylar netleşiyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'de son durum nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:57
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EYT’DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Meclis’e ne zaman gelecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Prim gününü doldurup yaş şartını bekleyen EYT'liler heyecan içine emekli olmayı bekliyor. Hükümet EYT çalışmalarını titizlikle yürütürken, aralık ayına girmemiz ile birlikte gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Peki, EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'de son durum nedir? İşte konu hakkında son gelişmeler...

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EYT’DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Meclis’e ne zaman gelecek?

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT konusunda epey mesafe aldıklarını belirten Bakan Bilgin, çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi.

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EYT’DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Meclis’e ne zaman gelecek?

Meclis takvimine göre 5-16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmeleri yapılacak. Bu tarihler arasında yasa teklifinin gündeme alınması beklenmiyor, ancak 16 Aralık sonrası Meclis'e gelmesi ve ocak ayı başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

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EYT’DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Meclis’e ne zaman gelecek?

EYT KAPSAMI VE ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:

* Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir.

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EYT’DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Meclis’e ne zaman gelecek?

* Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz.