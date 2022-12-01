01 Aralık 2022, Perşembe
EYT'DE SON DURUM: EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Meclis'e ne zaman gelecek?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasında detaylar netleşiyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT kapsamı ve şartlar nasıl olacak? Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'de son durum nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:57
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